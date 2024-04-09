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О ходе реставрации объектов культурного наследия в Псковской области рассказал Вадим Нэдик

На каких объектах культурного наследия продолжается или завершается реставрация в 2024 году, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О ходе реставрации объектов культурного наследия в Псковской области рассказал Вадим Нэдик. Фото: ПАИ

«Продолжение или может быть окончание работ ждем в доме Трубинских со служебными постройками на Леона Поземского, 22 и в здании канатной фабрики Мейера на улице Леона Поземского, 24. Там завершаются работы, несколько контрольных мероприятий уже проводили. Это будет сюрприз для жителей Пскова, когда они увидят, что там сделано, какая там сейчас красота. Там выполнено качественное оборудование подземной парковки, благоустройство территории – газоны, растения, прогулочная зона. Это будет очень большое подспорье для развития туризма», – подчеркнул он.

Также спикер отметил, что продолжаются работы на гимназии 1925-1927 годов постройки, там идет приспособление для современного использования.

«Целый комплекс работ, которые сейчас проводятся на территории Псково-Печерского монастыря – Большая звонница, Лазаревская церковь, башня Святых ворот, Тарарыгина башня, Изборская башня, Благовещенская башня, Сретенская церковь, Ризница, Благовещенская церковь. Кроме всего перечисленного, там проводятся работы по устройству наружных инженерных сетей и благоустройство территории», – рассказал Вадим Нэдик.

Кроме того, завершаются работы в архиерейском доме и на надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. Также проводятся работы в братском корпусе Крыпецкого монастыря.

«Надеемся окончательно завершить работы на колокольне кремля в этом году. Мы рассчитываем, что до осени леса уже снимем», – отметил спикер.

Также до 1 июня планируется завершить работы на Соборе Успения Пресвятой Богородицы в Пушкинских Горах.

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