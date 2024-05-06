В комитете по здравоохранению опровергли слухи о закрытии поликлиники в деревне Золотково

17:59, 06 мая 2024, ПАИ

Слухи о возможном закрытии поликлиники или стационара в деревне Золотково Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы не соответствуют действительности. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

«Ни о каком закрытии структурных подразделений речи не идёт. Не верьте недостоверным источникам информации! Продолжаем работать в прежнем режиме и составе», – отметила заместитель главного врача – руководитель филиала Татьяна Кобзева.

С 13 мая в поликлинике № 3 будет работать новый специалист – врач-офтальмолог Светлана Волкова.