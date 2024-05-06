В Пскове участники университетского консорциума изучения Второй мировой войны обсудили план работы на текущий год

19:03, 06 мая 2024, ПАИ

Состоялась первая встреча участников Университетского консорциума изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории. Мероприятие было посвящено организации работы объединения в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Общий план работы на текущий год представила доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева. О предстоящих мероприятиях и научных исследованиях рассказала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, заведующая лабораторией изучения Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории ПсковГУ Татьяна Хришкевич.

Консультацию по возникающим вопросам создания лабораторий изучения событий Второй мировой войны провёл доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, начальник управления научно-исследовательской деятельностью ПсковГУ Василий Фролов.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ и вузов – членов университетского консорциума: Южный федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Благовещенский государственный педагогический университет, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Марийский государственный университет, Уральский государственный педагогический университет, Петрозаводский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.