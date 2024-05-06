В Себеже ушла из жизни учитель русского языка и литературы, ветеран труда Людмила Гаппазова

20:00, 06 мая 2024, ПАИ

Сегодня, 6 мая, ушла из жизни учитель русского языка и литературы, ветеран труда Людмила Гаппазова. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Жизненный путь Людмилы Николаевны был связан с системой образования, с воспитанием и обучением подрастающих поколений. На Себежской земле Людмила Николаевна работала учителем русского языка и литературы в Себежской средней школе. За многолетний добросовестный труд в системе образования награждена районными, областными грамотами, ей присвоено звание «Ветеран труда Псковской области».

«Педагогическая общественность, выпускники выражают глубокие соболезнования родным и близким Гаппазовой Людмилы Николаевны. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто её знал. Прощание с Л. Н. Гаппазовой состоится 8 мая в часовне Петра и Павла, отпевание в 12 часов. Похороны пройдут на польском кладбище», – пишет газета.