Плановые отключения электричества пройдут в Великолукском районе 7 и 8 мая

19:22, 06 мая 2024, ПАИ

Плановые отключения электричества пройдут в Великолукском районе 7 и 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

7 мая с 09:00 до 17:00 отключат:

светофор на пересечении улиц Щорса и Революционной,

дома № 6–14, 22, 26, 28 на улице Новоселенинской,

дома № 6, 8, 10, 14, 14а на улице Заслонова,

дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 на улице Щорса,

дома № 19–45 на улице Максимовской,

дома № 5–14 улице Кленовой

в тупике Максимовском,

на улице Березовой,

в посёлке Мелиораторов.

Кроме того, 7 мая с 13:00 до 17:00 в деревне Переслегино отключат электричество в домах № 13, 14, 15.

8 мая с 09:00 до 16:00 не будет света в домах № 41–53 на улице Вокзальной, а также в Дорожном посёлке и в деревнях Жестки, Никулино, Торчилово.