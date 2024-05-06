Плановые отключения электричества пройдут в Великолукском районе 7 и 8 мая
Плановые отключения электричества пройдут в Великолукском районе 7 и 8 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.
7 мая с 09:00 до 17:00 отключат:
- светофор на пересечении улиц Щорса и Революционной,
- дома № 6–14, 22, 26, 28 на улице Новоселенинской,
- дома № 6, 8, 10, 14, 14а на улице Заслонова,
- дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 на улице Щорса,
- дома № 19–45 на улице Максимовской,
- дома № 5–14 улице Кленовой
- в тупике Максимовском,
- на улице Березовой,
- в посёлке Мелиораторов.
Кроме того, 7 мая с 13:00 до 17:00 в деревне Переслегино отключат электричество в домах № 13, 14, 15.
8 мая с 09:00 до 16:00 не будет света в домах № 41–53 на улице Вокзальной, а также в Дорожном посёлке и в деревнях Жестки, Никулино, Торчилово.
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