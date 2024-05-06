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Концерт провели под окнами ветерана Великой Отечественной войны в Великих Луках

В преддверии 79-й годовщины Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову поздравили с предстоящим праздником. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Концерт провели под окнами ветерана Великой Отечественной войны в Великих Луках. Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Под окнами её дома городской Дом культуры имени Ленина устроил концерт. Солисты учреждения Юлия Плужникова и Роман Зимин исполнили для Марии Дмитриевны популярные на нашей родине песни о войне: «Катюша», «Журавли», «Ехал я из Берлина», «Казаки в Берлине». Финальным музыкальным подарком стало исполнение дуэтом ставшей символом песни «День Победы».

«Концерты под окнами ветеранов стали уже доброй традицией. Каждый год мы приезжаем во дворы и поздравляем с Днём Победы наших бабушек, дедушек, которые прошли все тяготы войны. Сами ветераны очень тепло нас принимают. Конечно, это очень важно и для нас, и, я думаю, для каждого жителя нашего города и области», – отметил заведующий отделом проектной деятельности и молодёжных инициатив Дома культуры имени Ленина Роман Зимин.

Помимо Марии Сизовой, для которой затевался праздничный мини-концерт, солистам также аплодировали и подпевали жители дома.

Мария Сизова является не только ветераном ВОВ, но и почётным гражданином Великолукского района, участницей Сталинградской битвы, освобождения города Великие Луки, Беларуси, Польши. Большая часть её биографии связана с медициной: во время войны она оказывала медпомощь раненым бойцам, не один десяток лет посвятила работе медсестры в одной из городских больниц. Среди её наград числятся медали «За отвагу», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», звание «Отличник здравоохранения». В декабре прошлого года Мария Дмитриевна отпраздновала 100-летний юбилей.

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