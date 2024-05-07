День создания Вооруженных Сил России отмечают сегодня

07:26, 07 мая 2024, ПАИ

День создания Вооруженных Сил России отмечают сегодня, 7 мая. Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная военная организация России, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий страны, отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами России.

7 мая 1992 года, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Российской Федерации и в соответствии с Законом РФ «О безопасности», президент России подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» № 466.

С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России, которые формировались на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ. В последующие годы проводилось реформирование Вооруженных Сил России, главной целью которого являлось создание современной, высокомобильной, обученной и оснащенной армии, способной защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны, жизнь ее граждан.

Вооружённые Силы РФ структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот; два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска; а также войска, не входящие в виды Вооруженных Сил, тыл Вооруженных Сил, Служба расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

ВС России на сегодняшний день — это одни из крупнейших вооружённых сил мира, общая штатная численность составляет более 1,9 млн человек.