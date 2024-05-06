В Великолукском районе автомобиль столкнулся с лосем
Один человек госпитализирован в результате столкновения ВАЗ-2114 с лосем. ДТП произошло в деревне Полибино в Великолукском районе сегодня, 6 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение. Лось погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы.
Обстоятельства произошедшего выясняются
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