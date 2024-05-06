В Великолукском районе автомобиль столкнулся с лосем

23:13, 06 мая 2024, ПАИ

Один человек госпитализирован в результате столкновения ВАЗ-2114 с лосем. ДТП произошло в деревне Полибино в Великолукском районе сегодня, 6 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован в медучреждение. Лось погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы.

Обстоятельства произошедшего выясняются