Стало известно, как часто псковичи думают об увольнении

11:13, 22 октября 2026, ПАИ

Мысли об увольнении несколько раз в день возникают у 17 % работающих псковичей. Ещё 13 % задумываются об уходе хотя бы раз в день, 16 % – раз в неделю, 12 % – раз в месяц, по 8 % – раз в полгода и раз в год. Каждый четвёртый опрошенный утверждает, что такие мысли ему не приходят в голову, следует из опроса сервиса SuperJob.

Периодически думают об уходе из компании 68 % женщин и 58 % мужчин. Несколько раз в день порываются уйти 20 % женщин и 14 % мужчин, раз в день – 16 и 10 % соответственно.

Респонденты в возрасте 35–45 лет чаще задумываются об увольнении (65 %), чем те, кто младше (57 %), и те, кто старше (59 %). Неоднократно в течение дня такие мысли посещают 22 % сотрудников до 45 лет.

Трудоустроенные горожане с высшим образованием испытывают периодическое желание «всё бросить» чаще (64 %), чем респонденты со средним профессиональным (53 %). Мысли о том, чтобы покинуть компанию, чаще всего посещают зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (73 %). В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.