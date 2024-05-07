Только 45% псковичей работают по специальности, полученной в вузе

08:37, 07 мая 2024, ПАИ

45% псковичей работают по специальности, полученной в вузе. Еще 22% заняты в смежных областях. 33% респондентов работают не по специальности, сообщается в опросе SuperJob.

Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 54 и 24% соответственно.



Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.



