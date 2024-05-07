Свидетелей ДТП на улице Инженерной в Пскове разыскивает полиция

09:29, 07 мая 2024, ПАИ

Свидетелей ДТП, произошедшего на улице Инженерной в Пскове 21 февраля этого года, разыскивает полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло у дома № 13а около 19:30. 18-летний житель Острова, находясь за рулём Mercedes Benz, сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток получил телесные повреждения, повлекшие смерть.

Для проведения расследования полиция ищет свидетелей случившегося.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области (8 8112) 66-16-49 либо по телефону (8 8112) 59-30-63 или 8-911-380-44-05.