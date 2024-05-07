Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником

09:36, 07 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с Днём радио редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссеров, инженеров и техников, радиолюбителей и радиослушателей.

«Благодарю за то, что радио всегда рядом, быстро доставляет новости и информацию, а также наполняет нашу жизнь красивой музыкой и увлекательными программами. Ярких вам эфиров, остроумных собеседников и активных слушателей!» - пожелал Борис Елкин.

Напомним, что в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят несколько популярных радиостанций. В Пскове вещают старейшее в Пскове региональное радио «7 НЕБО», радиостанция «Серебряный дождь», в эфире которой ежедневно выходят часовые тематические программы с участием региональных и федеральных экспертов. В Великих Луках - одни из лидеров музыкального радиовещания в России «Европа Плюс» и «Авторадио».