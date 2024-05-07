Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с Днём радио редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссеров, инженеров и техников, радиолюбителей и радиослушателей.

Фото: ПАИ

«Благодарю за то, что радио всегда рядом, быстро доставляет новости и информацию, а также наполняет нашу жизнь красивой музыкой и увлекательными программами. Ярких вам эфиров, остроумных собеседников и активных слушателей!» - пожелал Борис Елкин.

Напомним, что в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят несколько популярных радиостанций. В Пскове вещают старейшее в Пскове региональное радио «7 НЕБО», радиостанция «Серебряный дождь», в эфире которой ежедневно выходят часовые тематические программы с участием региональных и федеральных экспертов. В Великих Луках - одни из лидеров музыкального радиовещания в России «Европа Плюс» и «Авторадио».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Мокрый снег пройдет по Псковской области 8 мая
07 мая 2024

Реверсивное движение из-за ремонта дороги введут на участке трассы вблизи Острова с 13 мая
07 мая 2024

Комплекс гостевых домов появится в Островском районе
07 мая 2024

Александр Котов: Изобретение радио изменило мир
07 мая 2024

Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником
07 мая 2024

День создания Вооруженных Сил России отмечают сегодня
07 мая 2024

День радио отмечается в России 7 мая
06 мая 2024

В Великолукском районе автомобиль столкнулся с лосем

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...