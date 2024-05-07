Борис Елкин поздравил радийщиков с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с Днём радио редакторов и ведущих, звукооператоров и режиссеров, инженеров и техников, радиолюбителей и радиослушателей.
«Благодарю за то, что радио всегда рядом, быстро доставляет новости и информацию, а также наполняет нашу жизнь красивой музыкой и увлекательными программами. Ярких вам эфиров, остроумных собеседников и активных слушателей!» - пожелал Борис Елкин.
Напомним, что в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят несколько популярных радиостанций. В Пскове вещают старейшее в Пскове региональное радио «7 НЕБО», радиостанция «Серебряный дождь», в эфире которой ежедневно выходят часовые тематические программы с участием региональных и федеральных экспертов. В Великих Луках - одни из лидеров музыкального радиовещания в России «Европа Плюс» и «Авторадио».
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