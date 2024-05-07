Реверсивное движение из-за ремонта дороги введут на участке трассы вблизи Острова с 13 мая

10:24, 07 мая 2024, ПАИ

Слои износа обновят на 16-километровом участке дороги Р-23 вблизи Острова. Дорожные работы на участке трассы с 334-го по 350-й километр подрядчик начнёт 13 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Заключённый контракт предполагает фрезерование 151 тысячи квадратных метров изношенного асфальта, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, а также исправление профиля обочин и их укрепление асфальтобетонной крошкой, замену одного щебеночно-мастичного деформационного шва и нанесение разметки термопластиком и краской.

На время проведения работ на участке трассы Р-23 будет выборочно вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения транспорта будет ограничена до 40 километров в час.

Завершить работы планируется до 16 сентября текущего года.