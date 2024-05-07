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Политика

Инициативы районов Псковской области о преобразовании в округа поддержал профильный комитет Собрания

Законопроекты о преобразовании Порховского, Дновского, Плюсского, Усвятского и Бежаницкого районов в муниципальные округа рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Заседание прошло под председательством Алексея Севастьянова и с участием глав муниципальных образований. По просьбе председателя парламентского комитета, внесённые губернатором законопроекты прокомментировала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Инициативы районов Псковской области о преобразовании в округа поддержал профильный комитет Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Правовая процедура соблюдена в полном объёме», – рассказала о реализации инициатив поселений специалист. Елена Тимашева отметила, что до 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах предлагается установить переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.

Алексей Севастьянов попросил глав районов высказать отношение к изменению статуса муниципальных образований. Все присутствующие на заседание комитета руководители поддержали преобразование. «Считаю это своевременным решением и прошу поддержать», – высказался глава Усвятского района Дмитрий Петров. Аналогичные заявления сделали и другие главы.

Заместитель председателя комитета Андрей Маковский задал вопрос о механизме избрания глав округов: «Что лучше: прямые выборы главы или конкурс?»

По мнению главы Дновского района Михаила Шауркина, отбор кандидатов на должность руководителя муниципального образования на основе квалификации и профессионального опыта будет более эффективным. «Выборным способом кандидаты стараются кому-то угодить и понравиться, но это не означает, что избранный глава сможет работать эффективно. Конкурс позволяет выявить навыки и выбрать компетентного руководителя», – озвучил свою позицию Михаил Шауркин.

«Полностью разделяю эту точку зрения», – отреагировал на слова главы района председатель комитета Алексей Севастьянов.

Члены комитета рекомендовали принять все пять законопроектов. Итоговое голосование депутатского корпуса пройдёт на внеочередной сессии, которая начнётся в 11:00 сегодня, 7 мая.

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