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Спорт

Сборная ПсковГУ в третий раз подряд стала победителем областного фестиваля ГТО среди вузов

Сборная Псковского государственного университета стала победителем в командном первенстве областного фестиваля ГТО среди вузов. Об этом сообщил тренер команды Геннадий Ранцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сборная ПсковГУ в третий раз подряд стала победителем областного фестиваля ГТО среди вузов. Фото со страницы Геннадия Ранцева в соцсети «ВКонтакте»

Победителями и призёрами стартов стали Илья Миронов, Олег Леонтьев, Иван Ершов, Марина Худякова, Олеся Семёнова, Альберт Злобин, Антон Виноградов и Анастасия Мерелайне.

Благодаря удачному выступлению спортсмены Псковской области получили право на участие во Всероссийском фестиваля ГТО, которое пройдёт с 27 июня по 2 июля в Волгограде.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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