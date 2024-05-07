Сборная ПсковГУ в третий раз подряд стала победителем областного фестиваля ГТО среди вузов

10:54, 07 мая 2024, ПАИ

Сборная Псковского государственного университета стала победителем в командном первенстве областного фестиваля ГТО среди вузов. Об этом сообщил тренер команды Геннадий Ранцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Победителями и призёрами стартов стали Илья Миронов, Олег Леонтьев, Иван Ершов, Марина Худякова, Олеся Семёнова, Альберт Злобин, Антон Виноградов и Анастасия Мерелайне.

Благодаря удачному выступлению спортсмены Псковской области получили право на участие во Всероссийском фестиваля ГТО, которое пройдёт с 27 июня по 2 июля в Волгограде.

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