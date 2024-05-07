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Общество

Псковичей приглашают на концерт органной музыки

Концерт органной музыки из цикла «Виват, Вивальди!» (10+) пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 11 мая в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковичей приглашают на концерт органной музыки. Фото: организаторы

В концерте примет участие органист, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Александр Новосёлов.

На концерте прозвучат музыкальные произведения XVII–XVIII веков: органная транскрипция концерта для органа си-минор (по Антонио Вивальди) германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Готфрида Вальтера, а также произведение итальянского композитора эпохи барокко, скрипача-виртуоза и католического священника Антонио Лучо Вивальди. Цикл из двенадцати скрипичных концертов «Четыре времени года» прозвучит в переложении для органа.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать перед началом.

Продолжительность: 60 минут без антракта.

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