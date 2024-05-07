Мокрый снег пройдет по Псковской области 8 мая
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 8 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днём существенных осадков не прогнозируется.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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