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Общество

Спектакль-путешествие по сказкам Пушкина организуют для детей в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает детей от четырех лет и младших школьников на премьеру детского спектакля-путешествия по сочинениям А. С. Пушкина. Его проведёт детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Фото молодёжного центра

Юные зрители перенесутся в атмосферу домашнего театрального салона XIX века, где профессиональные артисты помогут погрузиться во всем известные сказочные сюжеты таких пушкинских сказок, как «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Спектакль состоится 18 мая в 18:30 по адресу: ул. М. Горького, д. 15 (Молодёжный центр Пскова). Продолжительность – 40 минут. Количество мест ограничено – до 45 зрителей. Для записи на спектакль необходимо заполнить регистрационную форму. Мероприятие бесплатное.

Событие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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