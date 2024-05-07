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Общество

8 и 13 мая в Псковской области изменится расписание двух пригородных поездов

8 и 13 мая изменится расписание двух пригородных поездов, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

8 мая изменится расписание поезда № 6658 из Пскова в Дно. Из Пскова состав отправится в 17:40. Далеее раписание будет таким: Березки 17:48-17:49, Кеб 18:05-18:06, Карамышево 18:25-18:47, Вешки 19:05-19:07, Подсевы 19:23-19:24, Лунево 19:32-19:33, Порхов 19:56-19:57, Роща 20:18-20:53, Пост 557 км 21:14. В Дно поезд прибудет в 21:17.

13 мая поезд № 6657 из Дно в Псков отправится в 11:47. Далеее раписание будет таким: пост 557 км 11:50, Роща 12:13-12:19, Порхов 12:38-12:40, Лунево 13:04-13:06, Подсевы 13:15-13:18, Вешки 13:33-13:39, Карамышево 13:57-13:59, Кеб 14:18-14:20, Березки 14:36-14:37. В Псков состав прибудет в 14:43.

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