Псковички взяли два золота на фестивале воздушных искусств в Смоленске

11:57, 07 мая 2024, ПАИ

Псковички Маргарита Смирнова и Софья Колоскова стали победителями фестиваля воздушных искусств «Жара-67», который прошёл в Смоленске. Об этом ПАИ сообщила тренер Софья Колоскова.

Маргарита Смирнова смогла стать победителем среди начинающих, а Софья Колоскова взяла золото среди профессионалов в категории «артистический пилон».

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