Аварии на сетях водоснабжения устраняют в Невельском округе
Аварии на сетях водоснабжения устраняют в Невельском муниципальном округе, сообщил глава округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.
Сейчас в округе зафиксированы 12 аварийных участков различной степени сложности. Наиболее крупные аварии на сетях водоснабжения произошли на улице Пушкина в Невеле и в деревне Пугачиха.
Противоаварийные работы на улице Пушкина планируется завершить до конца дня.
«Для ремонта в деревне Пугачиха прорабатывается вопрос привлечения сторонней организации. Будет организован подвоз воды», – отметил Олег Майоров.
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