Аварии на сетях водоснабжения устраняют в Невельском округе

14:08, 07 мая 2024, ПАИ

Аварии на сетях водоснабжения устраняют в Невельском муниципальном округе, сообщил глава округа Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Сейчас в округе зафиксированы 12 аварийных участков различной степени сложности. Наиболее крупные аварии на сетях водоснабжения произошли на улице Пушкина в Невеле и в деревне Пугачиха.

Противоаварийные работы на улице Пушкина планируется завершить до конца дня.

«Для ремонта в деревне Пугачиха прорабатывается вопрос привлечения сторонней организации. Будет организован подвоз воды», – отметил Олег Майоров.