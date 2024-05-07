Первый турнир по шахбоксу пройдёт в Псковской области

12:17, 07 мая 2024, ПАИ

Первый турнир по шахбоксу пройдёт в Плюсском районе Псковской области 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки четырёх возрастных групп. В рамках поединка по шахбоксу соперники проведут три раунда по правилам шахмат, чередующиеся с раундами бокса.

Победителей и призёров наградят памятными медалями, кубками и грамотами. Заявки на участие в состязаниях подаются до 20 мая.

Отметим, что недавно начался процесс признания шахбокса официальным видом спорта в России.

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