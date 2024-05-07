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Первый турнир по шахбоксу пройдёт в Псковской области

Первый турнир по шахбоксу пройдёт в Плюсском районе Псковской области 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Первый турнир по шахбоксу пройдёт в Псковской области. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие юноши и девушки четырёх возрастных групп. В рамках поединка по шахбоксу соперники проведут три раунда по правилам шахмат, чередующиеся с раундами бокса.

Победителей и призёров наградят памятными медалями, кубками и грамотами. Заявки на участие в состязаниях подаются до 20 мая.

Отметим, что недавно начался процесс признания шахбокса официальным видом спорта в России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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