Родители вандалов из Печор восстановили сломанную скамейку

14:17, 07 мая 2024, ПАИ

Родители несовершеннолетних вандалов, сломавших скамейку на автостанции в Печорах, восстановили её. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подростки 15-16 лет прыгали на новой скамейке и сломали её. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Основным мотивом их действий было хулиганство.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, а один из подростков – по статье 20.1 КоАП РФ.

Напомним, что ранее в Великих Луках вандалы испортили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты.