Установлены личности вандалов, сломавших скамейку в Печорах

12:51, 07 мая 2024, ПАИ

Установили личности вандалов, которые сломали новую скамейку на автостанции в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На видеозаписи, снятой на автостанции, зафиксировано, как компания молодых людей прыгает на лавке и ломает её.

Полицейские незамедлительно организовали проверку. Собственник предприятия также подал заявление в дежурную часть.

По горячим следам удалось установить личности хулиганов. Ими оказались трое молодых людей 15–16 лет. Основной мотив их действий – хулиганство.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, а один из подростков – по статье 20.1 КоАП РФ.

Напомним, что ранее в Великих Луках вандалы испортили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты.