Великолучане стали призёрами межрегиональной детской лиги по баскетболу

12:38, 07 мая 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали серебряными призёрами финала Межрегиональной Северо-Западной детской лиги «Победа-Kids» среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. Состязания прошли в Санкт-Петербурге 4 и 5 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

Великолукская команда потерпела одно поражение в финальных матчах.

Отметим, что баскетболист «Экспресса» Степан Кудрявцев вошёл в символическую пятёрку лучших игроков турнира.

Тренирует команду Денис Вериго.

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