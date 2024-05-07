Великолучане стали призёрами межрегиональной детской лиги по баскетболу
Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали серебряными призёрами финала Межрегиональной Северо-Западной детской лиги «Победа-Kids» среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. Состязания прошли в Санкт-Петербурге 4 и 5 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».
Великолукская команда потерпела одно поражение в финальных матчах.
Отметим, что баскетболист «Экспресса» Степан Кудрявцев вошёл в символическую пятёрку лучших игроков турнира.
Тренирует команду Денис Вериго.
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