Юрий Ильин: Заданный президентом курс на дальнейшее развитие России будет сохранён

14:02, 07 мая 2024, ПАИ

Курс на дальнейшее развитие России, который задал президент и его команда, будет сохранён, уверен глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России.

«В марте состоялись выборы президента. Был достигнут исторический результат – более 80 % жителей России поддержали нашего президента. Это очень важный момент. Так как президента поддерживает большинство населения нашей страны, значит, тот курс, который задал президент и его команда, будет сохранён и будет вести к дальнейшему развитию и процветанию нашей страны», – подчеркнул Юрий Ильин.

В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.