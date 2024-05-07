Эстафета «Псковской правды» проходит в районах области

14:05, 07 мая 2024, ПАИ

Эстафета «Псковской правды» проходит в районах области, сообщает «Псковская правда».

Жители районов Псковской области могут до 12 мая включительно снять на видео забег команды из пяти-шести человек на дистанцию 900 метров с комментариями участников. Видео необходимо опубликовать в соцсетях с хештегами #БегуЗаПобеду и #ЭстафетаПП.

Новоржев и Локня уже присоединились к забегу. Поучаствовать в марафоне «Псковской правды» собираются также команды из Порховского, Бежаницкого, Опочецкого, Пыталовского, Стругокрасненского, Красногородского, Невельского муниципальных округов и Дедовичского, Куньинского и Пустошкинского районов. В эстафете также примут участие команды завода «Титан-Полимер» и Псковского отделения Сбера.

«Псковская правда» расскажет обо всех участниках эстафеты из районов Псковской области, а телеканал «Первый Псковский» покажет видео с ними.

Напомним, эстафета «Псковской правды» проводится с 1945 года.