Звание Героя России присвоили псковскому десантнику

15:23, 07 мая 2024, ПАИ

Командир отделения 7-й десантно-штурмовой роты 237-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии рядовой Сергей Тринадцатый удостоен звания Героя Российской Федерации. Награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед подразделением рядового стояла задача по зачистке лесополосы.

«Выдвинулись в районе четырёх утра. Оказалось, противник готовил диверсию на наше подразделение. Завязался бой. Противник вызвал подкрепление, которое оперативно прибыло. Благо наши артиллеристы и операторы беспилотников его отогнали», – рассказал военнослужащий.

Сергей Тринадцатый принял командование на себя. Бой длился пять с половиной часов, но группа рядового выполнила постановленную задачу.

Напомним, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский полк воссоздан 1 декабря 2018 года. Он входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.