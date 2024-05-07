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Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Пскове

Ежегодный конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив.

  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы
  • Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Псков
    Фото: организаторы

В этом году в конкурсе приняли участие более шестидесяти учащихся 7–10 классов. Это представители разных районов Псковской области, а также гости из Витебской и Минской областей Белоруссии. Накануне конкурсного дня для участников из Белоруссии прошла экскурсия по Пскову, а также ребята со своими наставниками побывали на мультимедийном спектакле «Псков – город-воин» в Псковском кремле.

В состав жюри конкурса вошли представители Дома офицеров, Псковского колледжа искусств и Общественного объединения белорусского республиканского союза молодёжи. Они оценивали выступления ребят в различных номинациях: исполнение стихотворения или прозы, военной песни и военной песни с инструментальным сопровождением.

Победителем конкурса чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства в этом году стал коллектив воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Пскова. Он победил в номинации «Военная песня под фонограмму» (коллективы). В номинации «Военная песня под фонограмму» (соло) победу одержал Иван Гамзюк из Белоруссии, а в номинации «Художественное слово» – дуэт «Единство» из Белоруссии и Дмитрий Тыщенко из Пскова. В номинации «Военная песня с инструментальным сопровождением» победителем стал ансамбль гитаристов Детской школы искусств из Пустошки.

Победители конкурса получили подарки от организаторов – Центра молодёжи и общественных инициатив, а также от партнёров проекта.

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