Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе

14:29, 07 мая 2024, ПАИ

Корпоративные клиенты Сбера – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний – теперь могут открыть банковские счета в драгоценных металлах онлайн в интернет-банке СберБизнес. Это делает проще и доступнее инвестирование в драгметаллы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Счёт в драгоценных металлах – обезличенный металлический счёт (ОМС), в нём не указывается проба, номер и производитель (как в слитках), а отображается только вес в граммах. Благодаря новому сервису корпоративные клиенты Сбера теперь могут не только оперативно купить или продать драгметаллы онлайн, но и открыть банковский счёт в драгоценных металлах в несколько кликов в личном кабинете СберБизнес. Посещать офис банка для этого больше не придётся.

Приобретая с помощью обезличенного металлического счёта золото и другие драгметаллы, бизнес может диверсифицировать активы, избавляясь от издержек, связанных с хранением физического металла.

Минимальное количество золота, платины и палладия для зачисления на счёт – 0,1 грамма, серебра – один грамм. Чтобы приобрести драгметалл, в интернет-банке СберБизнес надо сделать покупку с оплатой по действующему курсу с расчётного счёта в Сбере. После этого на ОМС отобразится вес металла в граммах. В любой момент актив можно продать банку онлайн в СберБизнес.

Открытие ОМС и операции по нему бесплатны, покупка и продажа металла – по курсу банка на дату сделки.

Подробности можно узнать, оставив заявку на сайте Сбера, у своего клиентского менеджера или по телефону горячей линии 0321.