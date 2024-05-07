Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе

Корпоративные клиенты Сбера – от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний – теперь могут открыть банковские счета в драгоценных металлах онлайн в интернет-банке СберБизнес. Это делает проще и доступнее инвестирование в драгметаллы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Золото для корпоративных клиентов Сбера стало ближе. Фото: пресс-служба Сбера

Счёт в драгоценных металлах – обезличенный металлический счёт (ОМС), в нём не указывается проба, номер и производитель (как в слитках), а отображается только вес в граммах. Благодаря новому сервису корпоративные клиенты Сбера теперь могут не только оперативно купить или продать драгметаллы онлайн, но и открыть банковский счёт в драгоценных металлах в несколько кликов в личном кабинете СберБизнес. Посещать офис банка для этого больше не придётся.

Приобретая с помощью обезличенного металлического счёта золото и другие драгметаллы, бизнес может диверсифицировать активы, избавляясь от издержек, связанных с хранением физического металла.

Минимальное количество золота, платины и палладия для зачисления на счёт – 0,1 грамма, серебра – один грамм. Чтобы приобрести драгметалл, в интернет-банке СберБизнес надо сделать покупку с оплатой по действующему курсу с расчётного счёта в Сбере. После этого на ОМС отобразится вес металла в граммах. В любой момент актив можно продать банку онлайн в СберБизнес.

Открытие ОМС и операции по нему бесплатны, покупка и продажа металла – по курсу банка на дату сделки.

Подробности можно узнать, оставив заявку на сайте Сбера, у своего клиентского менеджера или по телефону горячей линии 0321.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2024

Одна из улиц Куньи и одна из деревень района временно останутся без света 8 мая
07 мая 2024

Более 450 задач с начала года выполнили участники псковского отряда содействия обороне и безопасности «Дружина»
07 мая 2024

Конкурс чтецов и исполнителей военной песни Союзного государства прошёл в Пскове
07 мая 2024

Аварии на сетях водоснабжения устраняют в Невельском округе
07 мая 2024

Директор Псковского ОРТПЦ Александр Лаптиев станет гостем «Оглавления»
07 мая 2024

В этом году в Псковской области введут в эксплуатацию три новых объекта водоснабжения
07 мая 2024

Псковичи смогут бесплатно посетить экспозицию главного здания музея-заповедника 9 мая
07 мая 2024

Диван и ноги лося выловили псковичи из реки во время субботника

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...