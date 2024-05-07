Стартовал приём заявок на участие в ралли «Псков»

16:23, 07 мая 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в четвёртом этапе чемпионата России по ралли – ралли «Псков». Гонка пройдёт в Псковском районе 24 и 25 мая. Об этом сообщает AutoSportMediaGroup.

Общая протяжённость трассы составит более 500 километров, 120 из которых – скоростные участки.

22 мая пройдут тестовые заезды. На следующий день пилоты и штурманы смогут ознакомиться с трассой, а затем состоится квалификация.

В пятницу, 24 мая, сразу после церемонии открытия, которая пройдёт возле торгового центра Fjort plaza, экипажи отправятся на первый спецучасток, который стартует в Старом Изборске. В первый день участники пройдут только два участка.

Следующий день начнётся для экипажей с третьего спецучастка «Железово». Седьмой участок станет для гонщиков последним. После финиша все автомобили проследуют в Псков на торжественную церемонию закрытия и награждение.

После трёх этапов чемпионата России абсолютным лидером является петербуржец Клим Гаврилов, которому удалось занять первое место в абсолютном зачёте всех прошедших ралли.

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