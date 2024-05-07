Выпускники школы Бежаницкого района высадили парк из лиственниц
Выпускники Ашевской средней школы, которая расположена в Бежаницком районе, высадили парк из лиственниц. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Выпускники Яна Писарева, Татьяна Филиппова, Денис Орлов и Илья Степанов под руководством классного руководителя Сергея Никитина высадили порядка 50 веточек лиственниц.
«Мы разбили парк из лиственниц на радость грядущим поколениям», – отметили выпускники.
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