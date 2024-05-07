Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 8 мая

15:16, 07 мая 2024, ПАИ

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 8 мая, сообщает Псковский гидрометцентр.

Добавим, что с начала года в Псковской области зафиксировано 104 ландшафтных пожара общей площадью более 103 гектаров.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает быть внимательными и предусмотрительными, а также напоминает основные правила безопасности:

- не поджигать сухую траву;

- сжигать мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- не разводить костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять костер непотушенным;

- не разводить огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров от строений;

- не позволять детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;

- не разбрасывать стеклотару, которая может стать причиной возгорания при воздействии солнечных лучей.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной, не надо тушить огонь самостоятельно. Нужно позвонить по телефонам 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и дождаться приезда пожарных в безопасном месте.