Ежегодный фестиваль самодеятельного творчества «Катюша» прошёл в ПсковГУ

16:06, 07 мая 2024, ПАИ

Фестиваль самодеятельного творчества среди студентов вузов и учащихся СПО «Катюша» состоялся в ПсковГУ в преддверии празднования Дня Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Почётными гостями мероприятия стали дети войны и бывшие узники концлагерей.

С приветственным словом к собравшимся обратилась первый проректор ПсковГУ Ольга Серова.

«Фестиваль «Катюша» – это хорошее, искреннее мероприятие, которое проходит не первый год, но, мне кажется, в этом году оно наполняется новым смыслом. Слово «Катюша» в России ассоциируется всегда с разными людьми, вещами, с военной историей, с нашим вооружением. И сегодня «Катюша» – это не только про прошлое, не только про Великую Победу, которую выиграли наши прадеды и деды, это ещё и настоящее, и наше будущее. Не во всех регионах Российской Федерации вот так можно сегодня собраться, поэтому мне кажется, что мы должны быть солидарны с нашими коллегами, студентами в Белгороде, в других приграничных регионах и надеяться на то, что наша страна, как всегда, выстоит и наше будущее будет светлым, мирным и успешным», – подчеркнула Ольга Серова.

Творческие коллективы и солисты ПсковГУ выступили перед участниками торжественного мероприятия. В программе были как танцевальные, так и вокальные номера.

Помимо этого, на фестивале работали тематические площадки, на которых гости смогли познакомиться с работой пограничного управления ФСБ, со службой в пограничных войсках, отбором на военную службу по контракту. Кроме того, участники фестиваля смогли посетить мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

В завершение торжества Ольга Серова наградила почётными грамотами студентов вуза, проявивших себя в творческих и учебных активностях. Проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева отметила студентов, принимавших активное участие в спортивной жизни колледжа ПсковГУ, и их высокие личные достижения.

Отметим, что мероприятие было приурочено к празднованию Дня основания университета.