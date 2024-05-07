Автомобиль с рыбаками из Санкт-Петербурга вылетел в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Солоново в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля. Она отказалась от госпитализации.
По словам очевидцев, жители Санкт-Петербурга приехали на рыбалку.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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