Незадачливый сварщик из Невеля чуть не сжёг свой дом

16:39, 07 мая 2024, ПАИ

Возгорание гаража с угрозой распространения на сарай и дом произошло на улице Заслонова в Невеле, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, пожар произошёл из-за того, что хозяин дома проводил сварочные работы.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.