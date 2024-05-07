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К 9 Мая Псковский музей подготовил праздничную программу во Дворе Постникова

К 9 Мая Псковский музей подготовил праздничную программу в комплексе «Двор Постникова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Псковского музея

С 11:00 до 14:00 жителей и гостей Пскова приглашают принять участие в акции «Читающий город». Каждый, кто прочтет стихотворение о войне, получит билет на выставку «Носили с гордостью они отличья знаки…». На ней впервые представлены уникальные ордена, медали, знаки и жетоны из фонда фалеристики Псковского музея. Выставка продолжает цикл мероприятий проекта музея «Потягнем за Отечество».

С 11:00 до 16:00 на территории комплекса будут работать тематические площадки. Посетители смогут изготовить «Письмо на фронт» времен Великой Отечественной войны, принять участие в мастер-классе «Гвоздика Победы» и создать цветок из бумаги, а также поиграть в подвижные игры XX века во дворе музея.

С 14:00 до 15:15 Псковский музей организует семейный просмотр советского художественного фильма-комедии о Великой Отечественной войне «Крепкий орешек» 1967 года. По сюжету киноленты после ранения Иван Грозных назначен командиром женского подразделения ПВО. Одна из подчиненных доставляет ему кучу хлопот своей недисциплинированностью. В конце концов их вдвоем заносит на аэростате в тыл противника, где начинаются столь же невероятные, сколь и смешные приключения.

С 16:00 до 18:00 пройдет акция для военнослужащих по призыву «Музей солдату». Гостей ждут тематические выставки, мастер-класс и знакомство с уникальными белокаменными палатами XVII века.

Место проведения акции «Я помню! Ты помнишь!»: музейный комплекс «Двор Постникова» (ул. О. Кошевого, 2).

Справки по телефонам: 8 8112 29 22 60; +7 911 358 08 16; +7 992 296 74 93.

Вход на мероприятия бесплатный, посещение выставок и экспозиций по обычному прейскуранту. Показ фильма «Крепкий орешек» по пригласительным, которые можно получить на информационной стойке в главном здании музея (ул. Некрасова, 7) или в кассе комплекса «Двор Постникова».

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