Михаил Ведерников: В наше время радио остаётся востребованным средством информации

16:54, 07 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи, радиолюбителей и радиослушателей с Днём радио. Своё поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что первая радиоприёмная станция в Пскове была оборудована в 1924 году. Она принимала передачи из Москвы дважды в день. А уже с 1930 года Псковский радиоузел начал транслировать местные передачи, рассказывая о событиях в округе.

«С тех пор радио стало неотъемлемой и очень важной частью жизни людей. Так, именно из его трансляций жители узнали о начале Великой Отечественной войны и о долгожданной Победе. В наше время радио остаётся современным, востребованным и удобным средством информации. Спасибо всем специалистам, которые посвятили свою жизнь развитию отрасли связи и коммуникаций. Желаю всем слышать, как можно чаще только хорошие новости», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят несколько популярных радиостанций. В Пскове вещают старейшее региональное радио «7 НЕБО», радиостанция «Серебряный дождь», в эфире которой ежедневно выходят часовые тематические программы с участием региональных и федеральных экспертов. В Великих Луках – одни из лидеров музыкального радиовещания в России «Европа Плюс» и «Авторадио».