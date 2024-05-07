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Общество

Михаил Ведерников: В наше время радио остаётся востребованным средством информации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи, радиолюбителей и радиослушателей с Днём радио. Своё поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Одно из интервью Михаил Ведерников дал в эфире радиостанции «7 НЕБО». Фото: ПАИ

Губернатор рассказал, что первая радиоприёмная станция в Пскове была оборудована в 1924 году. Она принимала передачи из Москвы дважды в день. А уже с 1930 года Псковский радиоузел начал транслировать местные передачи, рассказывая о событиях в округе.

«С тех пор радио стало неотъемлемой и очень важной частью жизни людей. Так, именно из его трансляций жители узнали о начале Великой Отечественной войны и о долгожданной Победе. В наше время радио остаётся современным, востребованным и удобным средством информации. Спасибо всем специалистам, которые посвятили свою жизнь развитию отрасли связи и коммуникаций. Желаю всем слышать, как можно чаще только хорошие новости», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят несколько популярных радиостанций. В Пскове вещают старейшее региональное радио «7 НЕБО», радиостанция «Серебряный дождь», в эфире которой ежедневно выходят часовые тематические программы с участием региональных и федеральных экспертов. В Великих Луках – одни из лидеров музыкального радиовещания в России «Европа Плюс» и «Авторадио».

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