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Псковичка выполнила разряд кандидата в мастера спорта по фехтованию

Псковичка Ева Белоцерковская выполнила норматив на новый спортивный разряд – кандидат в мастера спорта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменка Элла Полторацкая.

Ева Белоцерковская выполнила разряд кандидата в мастера спорта по фехтованию. Фото: группа «Фехтование в Пскове» в соцсети «ВКонтакте»

Ева Белоцерковская выполнила норматив нового спортивного разряда, недавно завоевав третье место на всероссийском турнире. По ходу соревнований ей удалось выиграть в один укол кандидата в мастера спорта из Москвы.

Сейчас в Псковской области нет фехтовальщиков со званием «Мастер спорта». «Мастера спорта получить очень трудно. Надо на чемпионате России войти в восьмёрку. Это звание дают только взрослым спортсменам. Главный турнир года для нас – это первенство России, который пройдёт в декабре. На прошлом первенстве России Ева Белоцерковская заняла шестое место», – сказала Элла Полторацкая.

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