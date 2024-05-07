Псковичка выполнила разряд кандидата в мастера спорта по фехтованию

17:05, 07 мая 2024, ПАИ

Псковичка Ева Белоцерковская выполнила норматив на новый спортивный разряд – кандидат в мастера спорта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменка Элла Полторацкая.

Ева Белоцерковская выполнила норматив нового спортивного разряда, недавно завоевав третье место на всероссийском турнире. По ходу соревнований ей удалось выиграть в один укол кандидата в мастера спорта из Москвы.

Сейчас в Псковской области нет фехтовальщиков со званием «Мастер спорта». «Мастера спорта получить очень трудно. Надо на чемпионате России войти в восьмёрку. Это звание дают только взрослым спортсменам. Главный турнир года для нас – это первенство России, который пройдёт в декабре. На прошлом первенстве России Ева Белоцерковская заняла шестое место», – сказала Элла Полторацкая.

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