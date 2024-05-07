В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе

20:00, 07 мая 2024, ПАИ

В преддверии Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» привели в порядок Могилу Неизвестного Солдата. Памятник располагается возле деревни Мурзино Псковского района.

Откликнувшись на обращение главы Тямшанской волости Псковского района Александра Юхно, представители завода помогли с благоустройством территории памятника. Вокруг захоронения расчистили сухую траву, убрали ветки, провели работы по покраске металлических конструкций ограждения и памятного знака.

Администрация волости предоставила необходимый инвентарь.

Памятник неизвестному воину установили сельчане колхоза «Возрождение». Заводчане почтили минутой молчания память павшего красноармейца, работы по благоустройству захоронения решено сделать постоянными.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. Erid LjN8JyGMr