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В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе

В преддверии Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» привели в порядок Могилу Неизвестного Солдата. Памятник располагается возле деревни Мурзино Псковского района.

В канун Дня Победы сотрудники завода «Титан-Полимер» благоустроили воинское захоронение в Псковском районе. Фото здесь и далее: завод «Титан-Полимер»

Откликнувшись на обращение главы Тямшанской волости Псковского района Александра Юхно, представители завода помогли с благоустройством территории памятника. Вокруг захоронения расчистили сухую траву, убрали ветки, провели работы по покраске металлических конструкций ограждения и памятного знака.

Администрация волости предоставила необходимый инвентарь.

Памятник неизвестному воину установили сельчане колхоза «Возрождение». Заводчане почтили минутой молчания память павшего красноармейца, работы по благоустройству захоронения решено сделать постоянными.

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