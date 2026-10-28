В Пскове сегодня возможно отключение водоснабжения на двух улицах

10:14, 28 октября 2026, ПАИ

Временное отключение водоснабжения возможно в Пскове 28 октября. Об этом горводоканал сообщил в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили в организации, временное ограничение водоснабжения связано с ремонтными работами.

В зону возможного отключения попадают дома № 24/7 и 26/4 на улице Максима Горького, а также дом № 6 на улице Красноармейской.