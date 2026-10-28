Названы самые популярные направления у абитуриентов из Африки

10:19, 28 октября 2026, ПАИ

Лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент возглавили список самых популярных направлений у студентов из Африки в российских вузах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В ведомстве перечислили и другие специальности, которые абитуриенты из африканских стран выбирали при поступлении в рамках квоты Правительства России в 2025/26 учебном году: информатика и вычислительная техника, агрономия, архитектура, нефтегазовое дело, биотехнология, строительство, электроэнергетика и электротехника.

Квота для граждан стран Африки увеличивается: на 2025/26 учебный год было выделено 4 816 бюджетных мест, на 2026/27 учебный год – 5 469. Подготовка квалифицированных кадров является ключевым направлением гуманитарного сотрудничества России с африканскими государствами, отметил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Интерес к российскому высшему образованию растёт, констатировал замминистра. В 2025/26 учебном году высшее образование по всем формам и уровням обучения в российских вузах получали 37,7 тысячи граждан африканских стран – почти на 2,8 тысячи больше, чем годом ранее.