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Общество

Поэтический клуб «Зеркало» анонсировал встречу для псковских школьников 

Поэтический клуб «Зеркало» анонсировал встречу для школьников в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие состоится в Библиотечном молодёжном центре при участии Регионального центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки имени Курбатова 15 мая. Начало в 13:00.

Встреча будет приурочена к празднованию 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В программе предусмотрена презентация проекта «Поэтический клуб «Зеркало» для школьников, презентация изданий времён Великой Отечественной войны из фондов Регионального центра по работе с редкими и ценными документами библиотеки имени В. Я. Курбатова, обзор поэтических изданий из фондов библиотеки имени В. Я. Курбатова, посвящённых спецоперации.

В программу также войдёт беседа о творчестве Анны Ревякиной – поэта, члена Союза писателей России, члена правления Союза писателей Донецкой Народной Республики.

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