Марк Ключник наступил по народному календарю

07:01, 08 мая 2024, ПАИ

Марк Ключник наступил по народному календарю сегодня, 8 мая, пишет calend.ru.

Марка именовали Ключником из-за поверья, что именно у этого святого есть ключи, которыми он открывает небо, чтобы выпустить дожди. В этот день крестьяне молились, чтобы не было засухи, и вызывали дожди заклинаниями.

По осадкам крестьяне предсказывали будущее. Считалось, что если в этот день льёт дождь, то урожай зерновых культур будет хороший, а ясный день на Марка предвещал богатый урожай яровых.

Также этот день называли птичьим праздником, так как в это время пернатые возвращались целыми стаями.