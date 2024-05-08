Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 28%

Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 28% по сравнению с апрельскими показателями прошлого года, сообщает hh.ru.

Больше всего в Псковской области появилось вакансий в сфере транспорта и логистики (+84% новых вакансий), инвестиций и консалтинга (+79%), административного (+160%), обслуживающего (+86%) и рабочего (+48%) персонала. Отмечается высокая потребность работодателей в специалистах по страхованию (+35%).

Также компании стали чаще искать работников в строительство и недвижимость (+31%), производство (+24%) и продажи (+20%).

При этом в Псковской области уменьшилось число вакансий в области науки и образования (-24%), медицинской сфере и фармацевтике (-9% рабочих мест), маркетинге и рекламе (-10% вакансий), а также добывающем секторе (-11%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2024

Tele2 ускорила мобильный интернет в Великих Луках
08 мая 2024

Схема движения автобусов изменится в Пскове сегодня
08 мая 2024

Выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове
08 мая 2024

Воинское захоронение в Куньинском районе привели в порядок к 9 Мая
08 мая 2024

Накануне Дня Победы в Изборской крепости откроется выставка «Победители»
08 мая 2024

Участки пяти улиц перекроют в Пскове для проведения полумарафона «Забег.РФ» 19 мая
08 мая 2024

Псковский театр драмы представляет афишу на праздничные выходные и дарит скидку
08 мая 2024

100-летнюю участницу Великой Отечественной войны из Великих Лук с наступающим Днём Победы поздравил глава района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...