Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 28%

08:48, 08 мая 2024, ПАИ

Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 28% по сравнению с апрельскими показателями прошлого года, сообщает hh.ru.

Больше всего в Псковской области появилось вакансий в сфере транспорта и логистики (+84% новых вакансий), инвестиций и консалтинга (+79%), административного (+160%), обслуживающего (+86%) и рабочего (+48%) персонала. Отмечается высокая потребность работодателей в специалистах по страхованию (+35%).

Также компании стали чаще искать работников в строительство и недвижимость (+31%), производство (+24%) и продажи (+20%).

При этом в Псковской области уменьшилось число вакансий в области науки и образования (-24%), медицинской сфере и фармацевтике (-9% рабочих мест), маркетинге и рекламе (-10% вакансий), а также добывающем секторе (-11%).