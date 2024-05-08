Водитель ВАЗа пострадал при столкновении с фурой на трассе в Великолукском районе

09:32, 08 мая 2024, ПАИ

Столкновение фуры Scania и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на трассе Москва – Рига у посёлка Дорожный в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Помощь ему оказывается на месте. Также решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.