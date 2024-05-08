Накануне Дня Победы в Изборской крепости откроется выставка «Победители»

09:45, 08 мая 2024, ПАИ

8 мая в 12:00 в Никольском захабе Изборской крепости откроется выставка «Победители», посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, солдатам и офицерам, живым и павшим, а также матерям, женам и детям войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект «Победители» был создан в 2010 году и ежегодно дополняется новой информацией о людях, приближавших нашу Победу на поле боя или в тылу. На сегодняшний день выставка «Победители» содержит информацию о более 100 изборянах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и людях, чьи имена неразрывно связаны с Изборском.

Выставка рассказывает о довоенном Изборске, об изборянах, воевавших за Родину, о ветеранах-победителях, участниках и очевидцах трагических событий.

Выставка «Победители» будет работать в Никольском захабе ежедневно до 31 июля. Вход свободный.