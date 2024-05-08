Tele2 ускорила мобильный интернет в Великих Луках

10:14, 08 мая 2024, ПАИ

Tele2 провела рефарминг сети в Великих Луках – во втором по численности населения городе Псковской области. Техническое переоснащение позволило улучшить качество связи и увеличить скорость 4G-интернета в среднем на 80 %.

Tele2 усовершенствовала сетевую инфраструктуру в Великих Луках. В связи с постоянным увеличением трафика в сетях 4G специалисты оператора провели рефарминг с перераспределением части частотного спектра диапазона 2100 МГц в стандарт 4G. Модернизация позволила увеличить скорость передачи данных в среднем на 80 %.

Рефарминг также обеспечил устойчивую работу оборудования в период пиковых нагрузок. Теперь и в трафиковые часы сеть демонстрирует скорости мобильного интернета в два раза выше, чем до модернизации. Новое качество связи доступно всем клиентам Tele2, устройства которых поддерживают 4G. Интернет стал быстрее в жилых домах, на улицах, в торговых комплексах, парках и других общественных пространствах.

«Мы добились хороших результатов в улучшении качества сети Tele2 в Великих Луках. Наши технические специалисты существенно ускорили мобильный интернет. Уже в первые дни после рефарминга зафиксировали рост трафика у интернет-пользователей до 30 %. Даже с ростом нагрузок на сеть мы продолжим предоставлять стабильный, высокоскоростной интернет», – отметил директор Псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».