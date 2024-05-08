Восемь иностранцев задержаны в Псковской области при попытке незаконно пересечь границу

10:24, 08 мая 2024, ПАИ

В Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе в пограничной зоне пограничники остановили для проверки автомобиль марки «Фольксваген», в котором в качестве пассажиров следовали восемь иностранных граждан. Они собирались незаконно, без необходимых документов пересечь государственную границу России и Белоруссии.

Решением Невельского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Осужденные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.