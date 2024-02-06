Культурные инициативы в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 февраля.
Какую работу офис провёл со времени открытия, как взаимодействует с офисами в других регионах, чем культурные инициативы Псковской области отличаются от других регионов, какие ближайшие конкурсы от ПФКИ пройдут?
Об этом расскажет руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев.
Напомним, что открытие проектного офиса ПФКИ состоялось на базе проектного офиса «Команда 2018» в Пскове 11 декабря 2023 года.
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