Культурные инициативы в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 06 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 6 февраля.

Какую работу офис провёл со времени открытия, как взаимодействует с офисами в других регионах, чем культурные инициативы Псковской области отличаются от других регионов, какие ближайшие конкурсы от ПФКИ пройдут?

Об этом расскажет руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев.

Напомним, что открытие проектного офиса ПФКИ состоялось на базе проектного офиса «Команда 2018» в Пскове 11 декабря 2023 года.